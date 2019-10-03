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Бывший пекарь восемь лет пролежал мертвым в своей квартире 

Lenta.ru 47 минут назад
Мужчина восемь лет пролежал мертвым в своей квартире
Фото: globallookpress.com
Пожарные в городе Зенден, Западная Германия, нашли скелет 59-летнего мужчины, который восемь лет пролежал в квартире вместе с трупом собаки. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В подвале многоквартирного дома произошло возгорание, и пожарные проводили поквартирный обход для того, чтобы эвакуировать жильцов.
В одной из квартир им никто не открыл, и они выломали дверь, чтобы убедиться, что там никого нет. Внутри они обнаружили скелет мужчины и труп его собаки, которая, предположительно, умерла от голода.
Хозяина квартиры, 59-летнего Хайнца Х (Heinz H), в последний раз видели живым в 2011 году. Почтовый ящик немца был переполнен, а во дворе была припаркована его гниющая машина со спущенными колесами.
Соседка мужчины Анжелика Хавенер (Angelika Havener) сообщила, что она обращалась в разные учреждения из-за странного запаха. Но ни управляющие жилым домом, ни полиция не согласились с тем, что запах может исходить от умершего человека.
Женщина рассказала, что Хайнц раньше работал пекарем, но потом оставил эту работу из-за аллергии на пыль от муки. Он был хорошим соседом, и она иногда приносила ему еду. Когда мужчина перестал появляться, женщина забеспокоилась, но другой сосед убедил ее, что Хайнц мог переехать к другу. С женой он разошелся много лет назад.
Ранее сообщалось, что стокгольмские полицейские обнаружили труп мужчины, пролежавший в квартире в центре города почти полтора года. Труп шведа нашли после того, как в полицию обратился судебный пристав и сообщил, что мужчина давно не оплачивал свои долги.
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Происшествия , Германия
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