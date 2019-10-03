Девушка погибла от спиленных веток

Девушка погибла от упавших веток деревьев в Новосибирске

Следственный комитет завёл уголовное дело по факту гибели 28-летней девушки в Новосибирске от упавших с высоты веток деревьев, которые спиливали рабочие.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Как установило следствие, работы проводились индивидуальным предпринимателем на основе контракта с казённым учреждением города.

Как ранее писал News.ru, префектура опровергла информацию об упавшем на проезжую часть дереве на Бутырской улице в Москве. Ранее в соцсетях появились фотографии с упавшим на дорогу деревом. Предполагалось, что это произошло на Бутырской улице.