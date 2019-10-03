Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина уснул во время игры на телефоне и умер 

Lenta.ru 1 час назад
В городе Чонбури, Таиланд, мужчина уснул во время игры на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству, и умер. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В пятницу, 27 сентября, 25-летний Састра Моин (Sastra Mo-in) играл в многопользовательские онлайн-игры на нескольких мобильных гаджетах, лежа в кровати. Один из телефонов был подключен к зарядному устройству.
На следующее утро 57-летняя тетка тайца обнаружила его неподвижное тело в постели, когда начала убирать дом. Она утверждает, что Моим был фиолетового цвета, а возле его левой руки лежал провод с черными следами. Женщина немедленно отключила электричество во всем доме и вызвала полицию.
Она рассказала полицейским, что таец часто засыпал во время игр на мобильном телефоне и других электронных устройствах.
Полиция осмотрела тело и пришла к выводу, что на нем нет следов насильственной смерти. Причиной смерти мужчины назвали поражение электрическим током.
В мае сообщалось о смерти 21-летнего мужчины, который лежал в кровати с телефоном, подключенном к зарядному устройству, вставленному в удлинитель. Его тело обнаружил старший брат.
Последние новости
Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера» Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера» Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» США всерьез ответили на шутку Путина про вмешательство в выборы США всерьез ответили на шутку Путина про вмешательство в выборы
Комментарии
Происшествия , Видео , Таиланд , Чонбури
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США11
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому825
Нарушение Боярским ПДД объяснили плохим самочувствием
Нарушение Боярским ПДД объяснили плохим самочувствием10
«Власти хотят закрыть рот всем»
«Власти хотят закрыть рот всем»57
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа27
Видео
Гуф откровенно рассказал про клип «Москва»
02:03
Гуф откровенно рассказал про клип «Москва»
Шоу-бизнес
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение