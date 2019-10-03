Мужчина уснул во время игры на телефоне и умер

городе Чонбури, Таиланд , мужчина уснул во время игры на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству, и умер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 27 сентября, 25-летний Састра Моин (Sastra Mo-in) играл в многопользовательские онлайн-игры на нескольких мобильных гаджетах, лежа в кровати. Один из телефонов был подключен к зарядному устройству.

На следующее утро 57-летняя тетка тайца обнаружила его неподвижное тело в постели, когда начала убирать дом. Она утверждает, что Моим был фиолетового цвета, а возле его левой руки лежал провод с черными следами. Женщина немедленно отключила электричество во всем доме и вызвала полицию.

Она рассказала полицейским, что таец часто засыпал во время игр на мобильном телефоне и других электронных устройствах.

Полиция осмотрела тело и пришла к выводу, что на нем нет следов насильственной смерти. Причиной смерти мужчины назвали поражение электрическим током.

В мае сообщалось о смерти 21-летнего мужчины, который лежал в кровати с телефоном, подключенном к зарядному устройству, вставленному в удлинитель. Его тело обнаружил старший брат.