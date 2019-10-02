Страдающий от зубной боли россиянин убил стоматолога

Мужчина, страдающий от зубной боли, убил стоматолога в дагестанском Дербенте . Об этом сообщило республиканское МВД в Instagram.

По информации полиции, рано утром в дом к дантисту постучался человек и пожаловался на якобы сильную зубную боль. На предложение обратиться за помощью в рабочее время, мужчина заявил, что не в силах терпеть. Стоматолог согласился принять пациента, после чего был убит. Тело 35-летнего доктора было обнаружено во дворе дома.

Отмечается, что мужчина погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. На месте происшествия был обнаружен сувенирный кинжал, который предположительно и стал орудием убийства. Подозреваемый в совершении преступления был объявлен в розыск.

В августе 2017 года сообщалось, что пациент поликлинического отделения Мурманского областного онкодиспансера убил врача, а после покончил с собой. Нападавший был вооружен ножом. Отмечалось, что он не был постоянным пациентом диспансера и не страдал онкологическими заболеваниями, а записался на обследование впервые.