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2 октября 2019 года, приблизительно в 6:45 в Дежурную часть ОМВД России по городу Дербент поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Ленина обнаружено тело 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на вызов. В ходе осмотра места преступления предварительно установлено, что смерть жертвы наступила в результате нанесения проникающего удара острым предметом в область грудной клетки с левой стороны. Убитый был стоматологом, по версии близких, в половине седьмого утра в дом постучался человек, который пожаловался на якобы сильную зубную боль, на предложение обратиться в 8 утра в кабинет доктора, сказал, что терпеть боль не в силах. Врач, разбуженный близкими, вышел помочь "пациенту", после чего и произошла трагедия. Принятыми мерами с места были изъяты следы преступления и сувенирный кинжал, предположительно являющийся орудием убийства. Собранный полицейскими по данному факту материал передан в СУ СК РФ по Республике Дагестан для принятия процессуального решения. Следственными органами розыскивается подозреваемый в совершении данного преступления: мужчина, в возрасте 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., на лице имеется щетина 10-ти или 12-ти дневной давности, одет в темную куртку-ветровку, на рукавах которой имеются манжеты с бело-синими полосками, джинсовые брюки. @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05
Страдающий от зубной боли россиянин убил стоматолога
Мужчина, страдающий от зубной боли, убил стоматолога в дагестанском Дербенте. Об этом сообщило республиканское МВД в Instagram.
По информации полиции, рано утром в дом к дантисту постучался человек и пожаловался на якобы сильную зубную боль. На предложение обратиться за помощью в рабочее время, мужчина заявил, что не в силах терпеть. Стоматолог согласился принять пациента, после чего был убит. Тело 35-летнего доктора было обнаружено во дворе дома.
Отмечается, что мужчина погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. На месте происшествия был обнаружен сувенирный кинжал, который предположительно и стал орудием убийства. Подозреваемый в совершении преступления был объявлен в розыск.
В августе 2017 года сообщалось, что пациент поликлинического отделения Мурманского областного онкодиспансера убил врача, а после покончил с собой. Нападавший был вооружен ножом. Отмечалось, что он не был постоянным пациентом диспансера и не страдал онкологическими заболеваниями, а записался на обследование впервые.
Происшествия , Видео , Дербент
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