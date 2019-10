Россиянин подал в суд за «доведение до гомосексуализма»

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Истец требует выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и удалить приложение для операций с криптовалютой Waves Wallet.

В 2017 году молодой человек установил на телефон приложение Waves Wallet, в июле этого года ему на счет поступило 69 единиц криптовалюты Gaycoin и сообщение: Don’t blame until you do that («Не осуждай, не попробовав»).

Мужчина расстался со своей девушкой и решил попробовать однополые отношения. Он считает, что к этому его склонило название валюты, количество ее единиц и сообщение в комментарии.

«Он решил попробовать, и сейчас его не устраивает, что эти предложения привели его к такому состоянию», — рассказала адвокат истца Сапиджат Гусниева.

Мужчина подал в суд на российское представительство Apple — ООО «Эппл Рус», поскольку компания предоставляет возможность для скачивания приложения. Кроме того, Waves Wallet не имеет представительства в России.