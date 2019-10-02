Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» 

Рамблер 43 минуты назад
Россиянин подал в суд за «доведение до гомосексуализма»
Фото: Reuters
Пресненский суд Москвы принял иск 25-летнего мужчины к корпорации Apple о «доведении до гомосексуализма». Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Истец требует выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и удалить приложение для операций с криптовалютой Waves Wallet.
В 2017 году молодой человек установил на телефон приложение Waves Wallet, в июле этого года ему на счет поступило 69 единиц криптовалюты Gaycoin и сообщение: Don’t blame until you do that («Не осуждай, не попробовав»).
Мужчина расстался со своей девушкой и решил попробовать однополые отношения. Он считает, что к этому его склонило название валюты, количество ее единиц и сообщение в комментарии.
«Он решил попробовать, и сейчас его не устраивает, что эти предложения привели его к такому состоянию», — рассказала адвокат истца Сапиджат Гусниева.
Мужчина подал в суд на российское представительство Apple — ООО «Эппл Рус», поскольку компания предоставляет возможность для скачивания приложения. Кроме того, Waves Wallet не имеет представительства в России.
Генеральный директор платформы Waves Александр Иванов заявил, что ни платформа, ни Apple не имеют отношения к рассылке, ее инициатором было частное лицо. Компания Apple от комментариев отказалась.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Комментарии7
Происшествия , Григорий Березкин , Александр Иванов , Apple , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому109
Трамп рассказал, почему он поладит с Россией
Трамп рассказал, почему он поладит с Россией37
Автор санкций США против России уходит в отставку
Автор санкций США против России уходит в отставку18
Помпео назвал ожидания США от России
Помпео назвал ожидания США от России15
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда5
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
В США не поняли шутку Путина
00:34
В США не поняли шутку Путина
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение