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Грозит семь лет? СК предъявил обвинение пилоту SSJ-100 

Газета.Ru 1 час назад
Грозит семь лет? СК предъявил обвинение пилоту SSJ-100
Фото: Газета.Ru
СК РФ предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности при управлении воздушным судном, в результате которого погибли 40 пассажиров и один член экипажа. В отношении пилота избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Он вину не признает. Между тем МАК пока не опубликовал итоговый отчет о причинах катастрофы.
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте «Шереметьево» 5 мая 2019 года. В ведомстве отметили, что расследование дела продолжается.
Евдокимову вменяют статью 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В частности, как отметил адвокат летчика, в СК заявили, что его клиент совершил неправильные движения ручкой управления самолета при посадке в аэропорту, передает ТАСС. Согласно статье 263 УК РФ, пилоту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
При этом в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что в отношении Евдокимова избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Пилот не признает инкриминируемую ему вину, рассказал источник ТАСС, а его защита настаивает на дополнительный экспертизе конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть.
В то же время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают анализ конструкций и технического состояния самолета — не окончены и проверки, запущенные СК. «Только по результатам указанных экспертиз и окончательного отчета МАК можно будет сделать выводы об истинных причинах произошедшей трагедии», — сообщил «Известиям» источник, близкий к защите Евдокимова.
В авиакомпании также попросили не делать преждевременных выводов. «Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций. „Аэрофлот“ оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование», — отметили там.
Еще 14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о причинах катастрофы. Было установлено, что возгорание произошло не из-за попадания постороннего предмета в двигатель. Все термические повреждения свидетельствуют о том, что пожар вспыхнул на земле — его очаги могли находиться над срезами сопел правого и левого двигателей, в центральной части фюзеляжа.
При этом в МАК подчеркнули, что при осмотре самолета были выявлены повреждения, характерные для следов от удара молнии.
Ранее об ошибках, допущенных пилотами самолета при приземлении в аэропорту, говорили в Росавиации. По данным РИА «Новости», которое ссылалось на обзор ведомства, командир лайнера предпринял неверные действия в момент катастрофы, несколько раз отклонив судно то вверх, то вниз.
Кроме того, несмотря на инструкции, при посадке экипаж якобы не выпустил интерцепторы (механизм, который контролирует интенсивность снижения и корректирует расчет на посадку — прим. «Газеты.Ru»). Также в документе говорилось, что на момент посадки максимальная масса воздушного судна была превышена на 1,6 тонны. Это объяснимо — самолет быстро вернулся в аэропорт, не отработав топливо.
В свою очередь компания «Аэрофлот» не согласилась с отчетом Росавиации, свидетельствующем о допущенных пилотами ошибках.
«Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы», — сообщили в авиаперевозчике.
Там отметили, что выпуск интерцепторов был невозможен в условиях приземления SSJ-100.
«Ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен. Необходимо добавить, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической», — заключили в авиакомпании.
В день трагедии самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс Москва — Мурманск. На борту лайнера находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа. Через 27 минут после взлета воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт из-за технических неполадок на борту. Во время приземления на борту самолета вспыхнул пожар, который унес жизни 40 пассажиров и одного члена экипажа — из 37 выживших 10 были госпитализированы.
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Комментарии1
Происшествия , Катастрофы , Росавиация , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , СКР , Газета.Ru , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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