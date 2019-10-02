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Более 20 детей заразились кишечной инфекцией в школе в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Более 20 детей заразились кишечной инфекцией в Петербурге
Фото: depositphotos.com
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит расследование в связи с заражением 21 ребенка кишечной инфекцией в школе № 508 Московского района города, сообщается на сайте ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с формированием очага кишечной инфекции среди учащихся школы № 508 Московского района Санкт-Петербурга. В период с 22 по 30 сентября кишечная инфекция зарегистрирована у 21 ребенка, в том числе диагноз дизентерия установлен восьми детям", — говорится в сообщении.
В инфекционные стационары были отправлены 11 детей, на сегодня там остаются шесть из них.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока, а также нарушения в организации питьевого режима детей.
Как отметили в управлении, питание в школе организовывал комбинат "Юность". Там также были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Сотрудники управления провели обследование детей и персонала школы, а также работников "Юности", организовали дезинфекцию в образовательном учреждении. В отношении "Юности" вынесли временный запрет на осуществление производства, материалы дела направили в суд.
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Происшествия , Роспотребнадзор
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