Более 20 детей заразились кишечной инфекцией в Петербурге

Более 20 детей заразились кишечной инфекцией в школе в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит расследование в связи с заражением 21 ребенка кишечной инфекцией в школе № 508 Московского района города, сообщается на сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с формированием очага кишечной инфекции среди учащихся школы № 508 Московского района Санкт-Петербурга. В период с 22 по 30 сентября кишечная инфекция зарегистрирована у 21 ребенка, в том числе диагноз дизентерия установлен восьми детям", — говорится в сообщении.

В инфекционные стационары были отправлены 11 детей, на сегодня там остаются шесть из них.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока, а также нарушения в организации питьевого режима детей.

Как отметили в управлении, питание в школе организовывал комбинат "Юность". Там также были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Сотрудники управления провели обследование детей и персонала школы, а также работников "Юности", организовали дезинфекцию в образовательном учреждении. В отношении "Юности" вынесли временный запрет на осуществление производства, материалы дела направили в суд.