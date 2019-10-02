Полицейского осудили за хранение наркотиков

Полицейского из Сочи признали виновным в хранении наркотиков

Суд посчитал, что полицейский приобрел порошкообразную смесь, содержащую эфедрон и мефедрон общей массой более 145 граммов, и хранил ее в своем автомобиле. Днем 15 мая 2018 года Николова задержали на автомобильной стоянке ТРЦ «Море-Молл», в машине у него нашли и изъяли наркотики.

Свою вину полицейский не признал. Он заявил в суде, что его подставил коллега, который хотел занять его должность и не скрывал этого. Конфликт, по мнению оперативника, начался, когда Николова перевели из Лазаревского отдела в УВД Сочи.

Того же коллегу Николов подвозил накануне. Подсудимый предположил, что ему подбросили наркотики, когда он пошел расплатиться на заправке.

Также полицейский объяснил, что «его линия работы была растительные наркотики, он никогда не общался с синтетикой, синтетика была на других людях».

Свободные Медиа рассказывали историю пенсионеров из Краснодара, которые считают, что их сыну подбросили наркотики полицейские. Еще четверо полицейских будут судить в Краснодаре за подбрасывание наркотиков и применение силы к подозреваемым.