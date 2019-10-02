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Минздрав объяснился за высаженного из скорой пациента с инсультом 

Lenta.ru 40 минут назад
Объяснена высадка из скорой пациента с инсультом
Фото: Кадр: телеграм-канал «HUE»
Минздрав Ставропольского края заявил, что врачи скорой помощи высадили мужчину с инсультом по просьбе самого пациента. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве объяснили, что 60-летний инвалид до 30 сентября находился в приемном покое больницы и отказывался уходить, мотивируя это тем, что родственники сменили в квартире замки и ему некуда идти. За это время мужчину обследовали несколько специалистов, не обнаруживших показаний к экстренной госпитализации.
Позднее полицейские попросили врачей довезти инвалида до места жительства, однако пациент попросил водителя остановиться у соседнего дома, где проживает его товарищ, который поможет общению с родственниками.
В региональном минздраве добавили, что в этот же день гражданину снова вызвали неотложку, и врачи согласились его госпитализировать в терапевтическое отделение больницы, пока будет решаться вопрос об оформлении в учреждение социальной защиты.
Об этом инциденте стало известно 1 октября. Сообщалось, что врачи скорой помощи выгрузили пациента с инсультом из машины и переложили его на лавочку в одном из дворов. Действия медиков попали на камеры видеонаблюдения.
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Комментарии1
Происшествия , Минздрав РФ
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