Тысячи семей эвакуированы из-за наводнений в Великобритании

Великобритании эвакуированы тысячи домов из-за наводнения, в нескольких регионах объявлен режим ЧС из-за проливных дождей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, на острове Мэн деревня Лаксли стала изолирована от внешнего мира после того, как река вышла из берегов, что привело к затоплению улиц. Многие дома оказались повреждены. Сейчас для местных жителей нет угрозы.

Кроме того, некоторые районы Англии, Уэльса и Шотландии предупреждены об угрозе наводнений.

Также в Корнуолле эвакуировали ряд приморских районов, на западе Норфолка — около трех тысяч семей.

Ранее сообщалось, в США из-за урагана "Дориан" пропали 2,5 тысячи человек.