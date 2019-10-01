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Тысячи семей эвакуированы из-за наводнений в Великобритании 

Газета.Ru 2 часа назад
Тысячи семей эвакуированы из-за наводнений в Великобритании
Фото: РИА Новости
В Великобритании эвакуированы тысячи домов из-за наводнения, в нескольких регионах объявлен режим ЧС из-за проливных дождей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, на острове Мэн деревня Лаксли стала изолирована от внешнего мира после того, как река вышла из берегов, что привело к затоплению улиц. Многие дома оказались повреждены. Сейчас для местных жителей нет угрозы.
Кроме того, некоторые районы Англии, Уэльса и Шотландии предупреждены об угрозе наводнений.
Также в Корнуолле эвакуировали ряд приморских районов, на западе Норфолка — около трех тысяч семей.
Ранее сообщалось, в США из-за урагана "Дориан" пропали 2,5 тысячи человек.
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Происшествия , Остров Мэн , Великобритания
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