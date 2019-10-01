Убит на посту: что известно об убийстве сотрудника СК РФ

Убит на посту. Что известно о нападении на сотрудника СК России

Удары ножом в центре Москвы , срочная госпитализация и задержание по горячим следам — к полудню вторника Следственный комитет России официально сообщил о гибели своего сотрудника, на которого напали прямо у проходной ведомства в Техническом переулке.

"Задета аорта"

По словам очевидцев, неизвестный подбежал к полковнику юстиции Владиславу Капустину в тот момент, когда он общался с гражданами возле приемной СК. Нанес несколько ударов ножом в спину.

Пострадавший сумел добраться до проходной и попросил дежурного вызвать скорую, после чего потерял сознание. В НИИ имени Склифосовского его госпитализировали в критическом состоянии. Выяснилось, что ранение — в области сердца, задета аорта. Капустин скончался на операционном столе.

О личности нападавшего пока известно немного. По информации СК, задержанный 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев ранее неоднократно обращался в органы правопорядка с различными жалобами и заявлениями.

По предварительным данным, он страдал психическим заболеванием и угрожал сотрудникам правоохранительных органов в Сети.

"Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. — Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния".

Бардак и хаос

У страничек Григорьева с соцсетях не наберется и десятка подписчиков. На них выложены сканы различных документов, выдержки из законов о задержании и оказании помощи душевнобольным, а также несколько видеороликов.

Так, автор одной из опубликованных во "ВКонтакте" видеозаписей находится в продуктовом магазине, крупным планом снимает перевернутые коробки из-под конфет, а в описании называет происходящее "бардаком" и "хаосом".

Сейчас с задержанным общаются следователи и психоаналитики. Эксперты же отмечают, что, даже если человек состоит на учете в психдиспансере и принимает лекарства, установить за ним слежку нельзя: это нарушение прав и свобод гражданина. Исключение — тяжелые формы психических расстройств, когда решение о принудительном лечении в стационаре принимает суд.

"Если нет признаков непосредственной опасности для окружающих, у лиц с психическими расстройствами те же права, что и у здоровых, — рассказывает РИА Новости руководитель лаборатории судебной психологии Центра имени Сербского Фарит Сафуанов. — Другое дело, из практики известно, что человек может перестать принимать лекарства. Порой это приводит к ухудшению психического состояния, психозам, обострениям".

По всей строгости

По словам эксперта, лица с психическими расстройствами совершают преступления не чаще, чем здоровые. Такие инциденты периодически случаются и в России, и за рубежом, просто не все попадают в поле зрения СМИ.

После трагедии в Техническом переулке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение. По данным СК, погибший не расследовал уголовные дела, а работал исключительно с обращениями граждан.

В ведомстве подчеркнули: "Дерзость преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона".

Следственный комитет пообещал оказать "всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина".

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у погибшего остались жена и ребенок.