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На заводе материалов для F-35 произошел пожар 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
На заводе материалов для F-35 произошел пожар
Фото: РИА Новости
В Люксембурге на одном из объектов предприятия, поставляющего композитные материалы для авиационной и оборонной промышленности, в том числе истребителей F-35, вспыхнул пожар. Распространение пламени удалось взять под контроль.
Пожар случился на производственной площадке компании Euro-Composites в Эхтернахе.
«Возгорание находится под контролем. Работы по тушению все еще продолжаются», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на противопожарную службу Люксембурга.
По данным экспертов, возгорание произошло в районе складского помещения, сотрудники предприятия эвакуированы. Для борьбы с огнем задействованы около 100 человек личного состава. Местные жители слышали звук взрыва и сообщали о сильном задымлении, передает Rtl.
На предприятии производятся сотовые заполнители, которые применяются, в частности, в элементах фюзеляжа, панелях для спутников связи, конструктивных элементах радиолокационных и антенных систем, конструкциях из композиционных материалов для систем вооружения.
Также предприятие «является основным производителем сотового заполнителя на основе волокна кевлар для F-35».
Данных о пострадавших нет, сумма ущерба пока не названа.
Ранее в США заявили, что Китай «украл» технологии F-35 для создания своего истребителя.
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Комментарии
Происшествия , РИА Новости , Люксембург
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