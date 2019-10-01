На заводе материалов для F-35 произошел пожар

Люксембурге на одном из объектов предприятия, поставляющего композитные материалы для авиационной и оборонной промышленности, в том числе истребителей F-35, вспыхнул пожар. Распространение пламени удалось взять под контроль.

Пожар случился на производственной площадке компании Euro-Composites в Эхтернахе.

«Возгорание находится под контролем. Работы по тушению все еще продолжаются», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на противопожарную службу Люксембурга.

По данным экспертов, возгорание произошло в районе складского помещения, сотрудники предприятия эвакуированы. Для борьбы с огнем задействованы около 100 человек личного состава. Местные жители слышали звук взрыва и сообщали о сильном задымлении, передает Rtl.

На предприятии производятся сотовые заполнители, которые применяются, в частности, в элементах фюзеляжа, панелях для спутников связи, конструктивных элементах радиолокационных и антенных систем, конструкциях из композиционных материалов для систем вооружения.

Также предприятие «является основным производителем сотового заполнителя на основе волокна кевлар для F-35».

Данных о пострадавших нет, сумма ущерба пока не названа.

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