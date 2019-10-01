Российских полицейских заподозрили в избиении сестер в отделении

Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела полиции и его коллег, подозреваемых в избиении двух сестер. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает «Комитет против пыток».

Как отмечается, дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК РФ

Из показаний женщин следует, что 22 мая они пришли в отдел полиции в Ивантеевке , чтобы получить информацию по поданному заявлению об избиении сына одной из них в школе. Однако начальник отдела начал провоцировать женщин на конфликт и потребовал прекратить видеосъемку происходящего. Затем он приказал коллегам снять с себя номерные значки и не представляться посетительницам.

Внезапно сотрудник схватил одну из сестер за горло и при помощи примерно пятерых полицейских потащил в часть коридора, где не установлены камеры наблюдения. Женщину повалили на живот, заломили ей руки и начали наносить ей удары по рукам, пытаясь отобрать телефон. Параллельно начальник отдела прижимал пострадавшую к полу своим телом и затыкал ей рот и нос.

Получив мобильный, сотрудники составили на сестер административные протоколы о мелком хулиганстве. В дальнейшем суд прекратил эти дела. Тем не менее, в отношении одной из женщин возбудили уголовное дело о применении насилия к двум сотрудникам полиции.

После инцидента у женщин диагностировали кровоподтеки и ушибы по всему телу, также у одной из них зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

25 сентября сообщалось, что в подмосковной Балашихе двое граждан Узбекистана выпрыгнули из окна квартиры, чтобы спастись от избивавших их полицейских. По словам пострадавших, сотрудники также вымогали у них деньги.