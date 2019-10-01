«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго

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«Взбесившаяся» телега утроила погром в аэропорту Чикаго. Видео 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Очевидцы сняли на видео неисправную телегу, которая устроила погром в аэропорту О’Хара в Чикаго (США). Оказалось, что у «взбесившейся» техники заклинила педаль газа. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Неисправная телега с едой без водителя стала нарезать круги на летном поле. На кадрах видно, что сотрудники аэропорта не решаются подойти к электрокару и остановить его.
Спустя некоторое время на поле появился другой работник аэропорта, который попытался остановить технику. Он сел за руль погрузчика и разогнавшись протаранил сломанный аппарат. В результате этого электрокар опрокинулся набок, и рабочие смогли наконец его отключить.
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Происшествия , Видео , Чикаго
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