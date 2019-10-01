Мужчина и двое детей упали с многоэтажки в Саратове

Мужчина и двое детей упали с многоэтажного дома в Саратове , сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области. "На данный момент известно, что мужчина и двое детей, пол и возраст которых устанавливаются, упали с большой высоты многоэтажного дома. На месте работают наши сотрудники, все обстоятельства устанавливаются", — сказала собеседница агентства. Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, мужчина и один из детей погибли на месте. "Еще одного ребенка госпитализировали в критическом состоянии", — отметил собеседник агентства.

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