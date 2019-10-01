Мужчина и двое детей упали с многоэтажки в Саратове 

Мужчина и двое детей упали с многоэтажного дома в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.
"На данный момент известно, что мужчина и двое детей, пол и возраст которых устанавливаются, упали с большой высоты многоэтажного дома. На месте работают наши сотрудники, все обстоятельства устанавливаются", — сказала собеседница агентства.
Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, мужчина и один из детей погибли на месте.
"Еще одного ребенка госпитализировали в критическом состоянии", — отметил собеседник агентства.