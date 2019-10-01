Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина и двое детей упали с многоэтажки в Саратове 

ТАСС + ещё 2 34 минуты назад
Мужчина и двое детей упали с многоэтажки в Саратове
Фото: РИА Новости
Мужчина и двое детей упали с многоэтажного дома в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.
"На данный момент известно, что мужчина и двое детей, пол и возраст которых устанавливаются, упали с большой высоты многоэтажного дома. На месте работают наши сотрудники, все обстоятельства устанавливаются", — сказала собеседница агентства.
Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, мужчина и один из детей погибли на месте.
"Еще одного ребенка госпитализировали в критическом состоянии", — отметил собеседник агентства.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
ТАСС: последние новости
В Пермском крае возбудили дело против сотрудников колонии, где избили заключенного В Пермском крае возбудили дело против сотрудников колонии, где избили заключенного Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве Воспитанники священника Николая Стремского отрицают написание доноса на него Воспитанники священника Николая Стремского отрицают написание доноса на него
Происшествия , Криминал , Пожары , СКР , ИТАР-ТАСС , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
Дело MH17: Нидерланды получили ответ26
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки376
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске1
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»7
Дело MH17: Россию попросили о помощи
Дело MH17: Россию попросили о помощи687
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
04:37
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
В мире
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
01:30
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
Политика
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
03:48
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Социология Общество
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
00:43
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Шоу-бизнес
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
03:31
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение