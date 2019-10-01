В Калининграде мужчина зарезал бормотавшего во сне приятеля

По версии следствия, 19 сентября мужчина в компании сожительницы и двух приятелей распивал спиртное во дворе дома. После застолья все отправились в дом спать. Предположительно, во сне 50-летний мужчина начал бормотать, что помешало отдыхать подозреваемому, и тот, как полагает следствие, ударил потерпевшего раскладным ножом в шею, а затем снова лег спать.

Утром обнаружив приятеля без признаков жизни, подозреваемый спрятал тело убитого в колодец во дворе дома и закидал сверху старой одеждой. Сожительница подозреваемого и еще один участник застолья, как полагает следствие, помогали ему прятать тело. Их действиям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовного дела. Тело убитого обнаружили спустя 10 дней.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний ранее не судимый местный житель. Подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания. По уголовному делу следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного убийства", — сказала представитель ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). По словам Гацко, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.