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В Калининграде мужчина зарезал бормотавшего во сне приятеля 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Мужчина зарезал бормотавшего во сне приятеля
Фото: Спорт РИА Новости
Следователи задержали жителя Калининграда по подозрению в убийстве его приятеля, разговаривавшего во сне, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, 19 сентября мужчина в компании сожительницы и двух приятелей распивал спиртное во дворе дома. После застолья все отправились в дом спать. Предположительно, во сне 50-летний мужчина начал бормотать, что помешало отдыхать подозреваемому, и тот, как полагает следствие, ударил потерпевшего раскладным ножом в шею, а затем снова лег спать.
Утром обнаружив приятеля без признаков жизни, подозреваемый спрятал тело убитого в колодец во дворе дома и закидал сверху старой одеждой. Сожительница подозреваемого и еще один участник застолья, как полагает следствие, помогали ему прятать тело. Их действиям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовного дела. Тело убитого обнаружили спустя 10 дней.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний ранее не судимый местный житель. Подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания. По уголовному делу следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного убийства", — сказала представитель ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). По словам Гацко, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Наталья Гацко , СКР , Калининград , Калининградская Область
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