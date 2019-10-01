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За резню в российской школе наказали охранницу 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
За резню в российской школе наказали охранницу
Фото: РИА Новости
В Перми Мотовилихинский суд приговорил к двум годам ограничения свободы охранницу школы №127, где в январе 2018 года два подростка напали на учеников и учительницу. Об этом сообщил «Интерфакс».
Женщину признали виновной по части 2 статьи 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Ее обвинили в том, что она пропустила в школу двух подростков, не проверив их сумки и документы. Они напали с ножами на школьников и учительницу.
По инструкции, посетители без пропуска могут находиться в школе только в сопровождении кого-то из сотрудников, но подростков им не обеспечили. Охранница не признала вину.
Утром 15 января 2018-го двое несовершеннолетних напали на учительницу и первоклассников в школе в Перми, после чего попытались убить друг друга. Их обвинили в покушении на убийство двух и более лиц. Подростки не смогли объяснить следователям, зачем устроили резню.
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Происшествия , Пермь
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