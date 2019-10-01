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В Финляндии выросло число пострадавших при атаке на колледж 

Rambler News Service 28 минут назад
10 человек пострадали при атаке на колледж в Финляндии
Фото: Reuters
Один человек погиб и еще 10 получили ранения в результате нападения неизвестного мужины на колледж Savo в финском Куопио, сообщает полиция Финляндии в своем микроблоге в Twitter.
«10 человек были ранены и доставлены в больницу, а один человек был найден мертвым в помещении колледжа. Двое получили тяжелые ранения. Одним из раненных является подозреваемый», — говорится в сообщении.
Сообщается, что нападавший использовал холодное оружие, а также имел при себе огнестрельное оружие. В настоящий момент он задержан. По информации полиции, подозреваемый является местным жителем.
Ранее сообщалось о 9 пострадавших. Как пишет Reuters, в Финляндии за последние 12 лет произошли два нападения, в результате которых гибли люди. В 2007 году ученик средней школы в Джокеле застрелил 8 человек. В 2008 году 22-летний ученик колледжа в Каухайоки застрелил 10 человек.
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Происшествия , Reuters , Финляндия
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