Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне пытались украсть чемодан еды из турецкого отеля 

Рамблер 1 час назад
Россияне пытались украсть чемодан еды из турецкого отеля
Фото: Reuters
Россияне в Турции сделали попытку украсть из отеля чемодан еды, но им этого не позволили, сообщает местное издание Haberturk.
Инцидент произошел в одной из гостиниц в городе Манавгат. Граждане России были ее постояльцами. В момент их выезда оттуда персонал попросил одного из них показать содержимое чемодана. Тот подчинился. Багаж оказался полон еды — той, которую тем утром подавали на завтрак.
«Мы работаем по системе "все включено", но зачем же увозить продукты чемоданами!» — заявил изданию представитель отеля.
Он отметил, что постояльцы могут есть сколько угодно еды в отведенных для этого местах на территории гостиницы, но забирать ее в номера запрещено правилами отеля, и россиянам это было известно — правила упоминаются в документах, которые заполняются постояльцами при заезде. По этой причине продукты у россиянин были изъяты.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Происшествия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки48
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
Дело MH17: Россию попросили о помощи
Дело MH17: Россию попросили о помощи659
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова94
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина330
Видео
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
00:15
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
Происшествия
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
03:48
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Социология Общество
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
00:43
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Шоу-бизнес
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
03:31
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Политика
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Москва достигла «барического дна»
02:44
Москва достигла «барического дна»
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение