Россияне пытались украсть чемодан еды из турецкого отеля

Россияне в Турции сделали попытку украсть из отеля чемодан еды, но им этого не позволили, сообщает местное издание Haberturk.

Инцидент произошел в одной из гостиниц в городе Манавгат. Граждане России были ее постояльцами. В момент их выезда оттуда персонал попросил одного из них показать содержимое чемодана. Тот подчинился. Багаж оказался полон еды — той, которую тем утром подавали на завтрак.

«Мы работаем по системе "все включено", но зачем же увозить продукты чемоданами!» — заявил изданию представитель отеля.

Он отметил, что постояльцы могут есть сколько угодно еды в отведенных для этого местах на территории гостиницы, но забирать ее в номера запрещено правилами отеля, и россиянам это было известно — правила упоминаются в документах, которые заполняются постояльцами при заезде. По этой причине продукты у россиянин были изъяты.