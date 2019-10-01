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СМИ опубликовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
В сеть попало видео с места нападения на сотрудника СК
Фото: РИА Новости
Агентство городских новостей "Москва" опубликовало видео с места нападения на сотрудника СК у приемной ведомства в Москве.
На кадрах видна проходная приемной СК в Техническом переулке в Москве. У здания стоят несколько автомобилей Следственного комитета, а также полиции.
Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника ведомства.
Нападавшего задержали, с ним работают следователи.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, раненый сотрудник СК имеет звание полковника юстиции.
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Происшествия , Светлана Петренко , СКР , АГН "Москва" , Москва
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