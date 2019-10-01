В сеть попало видео с места нападения на сотрудника СК

Агентство городских новостей "Москва" опубликовало видео с места нападения на сотрудника СК у приемной ведомства в Москве.
На кадрах видна проходная приемной СК в Техническом переулке в Москве. У здания стоят несколько автомобилей Следственного комитета, а также полиции.
Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника ведомства.
Нападавшего задержали, с ним работают следователи.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, раненый сотрудник СК имеет звание полковника юстиции.