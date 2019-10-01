В сеть попало видео с места нападения на сотрудника СК

СМИ опубликовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве

Агентство городских новостей "Москва" опубликовало видео с места нападения на сотрудника СК у приемной ведомства в Москве. На кадрах видна проходная приемной СК в Техническом переулке в Москве. У здания стоят несколько автомобилей Следственного комитета , а также полиции. Как сообщила представитель СК Светлана Петренко , вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника ведомства. Нападавшего задержали, с ним работают следователи. Как сообщил РИА Новости информированный источник, раненый сотрудник СК имеет звание полковника юстиции.

Волонтера-трансгендера выгнали из больницы