Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть

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В Ставрополе медики бросили инвалида на улице 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Сотрудники скорой помощи в Ставрополе привезли инвалида не по адресу и уехали. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает паблик «Нетипичный Ставрополь».
Один из подписчиков прислал авторам сообщества видеозапись с камеры наблюдения, установленной, по его словам, у одного из подъездов дома №7 по улице Серова в Ставрополе.
В углу на записи сказано, что она была сделана 30 сентября. На кадрах виден автомобиль скорой помощи и двое мужчин. Один тащит другого, судя по всему, частично парализованного, под руки, усаживает на скамейку, туда же кладет его вещи, два пакета, и закрывает дверцы машины. На этом видео заканчивается.
По словам пользователя, приславшего запись, брошенный мужчина — 62-летний инвалид, недавно перенесший инсульт, передвигаться самостоятельно он не способен, а скорая привезла его не туда, где он живет.
«Вот из-за подобных случаев и складывается негативное отношение к медицине. Раньше в профессию шли по призванию, а сегодня ничего человеческого у этих коновалов не осталось», — написал автор комментария с наибольшим количеством лайков.
Многие другие комментаторы призывали уволить сотрудника скорой, бросившего инвалида на улице, в то время как некоторые отмечали, что тот ни в чем не виноват, так как лишь выполнял приказ.
Комментарии55
Происшествия , Видео , Ставрополь
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