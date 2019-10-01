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Россиянка купила сосиску в тесте с «иглами» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянка нашла «иглы» в сосиске в тесте
Фото: РИА Новости
Жительница города Сатки Челябинской области Лариса Зиатдинова купила в местной кулинарии сосиску в тесте с забытыми внутри зубочистками. Фотографию она опубликовала в сообществе «Подслушано Сатка (по секрету)» во «ВКонтакте».
На опубликованной фотографии видно, что в изделии находилось минимум четыре зубочистки. Предположительно, повара забыли вынуть их после выпекания, так как зубочистки потемнели.
16 сентября жительница Благовещенска обнаружила в развесном мороженом несколько осколков пластика, когда начала его есть. По словам женщины, сначала она попыталась разжевать «начинку», однако затем поняла, что это пластик. Наткнувшись на первый осколок, она продолжила есть мороженое, однако внутри оказалось еще три куска.
13 сентября житель города Чехов в Подмосковье обнаружил губку для мытья посуды в батоне хлеба. Обнаружив губку, мужчина поехал обратно в магазин в Крюково, где он обычно покупает выпечку. Он рассказал, что сотрудники магазина «посмеялись», но вернули деньги.
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Происшествия , Челябинская Область
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