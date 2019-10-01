Россиянка нашла «иглы» в сосиске в тесте

Россиянка купила сосиску в тесте с «иглами»

Жительница города Сатки Челябинской области Лариса Зиатдинова купила в местной кулинарии сосиску в тесте с забытыми внутри зубочистками. Фотографию она опубликовала в сообществе «Подслушано Сатка (по секрету)» во «ВКонтакте».

На опубликованной фотографии видно, что в изделии находилось минимум четыре зубочистки. Предположительно, повара забыли вынуть их после выпекания, так как зубочистки потемнели.

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