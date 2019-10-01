Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российского священника приняли за животное и подстрелили 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Священника приняли за животное и подстрелили
Фото: Lenta.ru
В Башкирии охотник ранил священника во время охоты. Об этом сообщает РИА Новости.
Местный мужчина охотился с зарегистрированным оружием, и, вероятно, услышал шум на лесной тропе. Думая, что перед ним крупный зверь, охотник выстрелил в сторону звука. В итоге священнослужитель получил ранение в ногу, ему оказали медицинскую помощь.
По установленным в России правилам, охотник может открывать огонь, лишь убедившись, что перед ним находится объект охоты. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели запрещено.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Последние новости
Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» Назван легкий способ избавиться от диабета Назван легкий способ избавиться от диабета
Происшествия , Башкортостан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как признавать то, чего не было?»: Захарова о Крыме
«Как признавать то, чего не было?»: Захарова о Крыме21
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении632
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК7
Россияне еще больше разочаровались в медпомощи
Россияне еще больше разочаровались в медпомощи
Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану
Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
00:32
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
Происшествия
Порошенко предрек снятие санкций с России
03:12
Порошенко предрек снятие санкций с России
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение