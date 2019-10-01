Российского священника приняли за животное и подстрелили

Башкирии охотник ранил священника во время охоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Местный мужчина охотился с зарегистрированным оружием, и, вероятно, услышал шум на лесной тропе. Думая, что перед ним крупный зверь, охотник выстрелил в сторону звука. В итоге священнослужитель получил ранение в ногу, ему оказали медицинскую помощь.

По установленным в России правилам, охотник может открывать огонь, лишь убедившись, что перед ним находится объект охоты. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели запрещено.