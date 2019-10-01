«Мертвая» точка: Следствие по делу Голунова почти не ведут

Следствие по делу Голунова почти не ведется: силы переброшены на московские протесты

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СК завел дело о халатности из-за изнасилования заключенного в ИК-9 в Соликамске по приказу руководства колонии

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