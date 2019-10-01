«Мертвая» точка: Следствие по делу Голунова почти не ведут

Активность следственных действий по делу о сфабрикованном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова снизилась из-за того, что следственную группу перебросили на дело о "массовых беспорядках" в Москве.
"Следственную группу, которую возглавляет подполковник Олег Шачнев в августе перебросили на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве. Поэтому расследование так называемого дела Голунова "начало тормозить", следственные действия почти не ведутся", — сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Спустя три месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию Голунова, были уволены после внутренней проверки. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Андрей Щиров отстранен от работы.
Все они подали иски о восстановлении на службе, считая свое увольнение и отстранение незаконным. Заседания в Мосгорсуде будут проходить в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну.
В связи с "делом Голунова" также были уволены два генерал-майора полиции — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания Голунова привлекли к дисциплинарной ответственности. Главк в доказательство версии обвинения опубликовал фейковые снимки нарколаборатории, сделанные якобы в квартире журналиста.
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Спецкор уверен, что уголовное дело против него сфабриковали из-за расследования о связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с ритуальным бизнесом, которое Голунов готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной поддержки дело против журналиста 11 июня было прекращено.