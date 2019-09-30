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«Ничего плохого»: родные оправдали отца сестер Хачатурян 

Рамблер 10 минут назад
Племянник Михаила Хачатуряна прокомментировал обнародованную СМИ видеозапись, на которой он отчитывает дочерей за съеденные конфеты.
По словам Арсена Хачатуряна, его дядя сорвался из-за беспорядка, устроенного Марией, Ангелиной и Крестиной. Он ответил, что Михаил любил порядок.
«А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой», — сказал он «Вестям.ру».
Племянник Хачатуряна отметил, что не увидел ничего плохого на записи, напротив, она лишний раз продемонстрировала, что дочери не слушались отца и плохо себя вели.
Ранее «Комсомольская правда» опубликовала видео из телефона Хачатуряна. На записи он отчитывает дочерей за съеденные конфеты, называет их тварями и уродами и пинает ногой одну из девочек.
Происшествия , Михаил Хачатурян , Вести.Ру , Комсомольская правда
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