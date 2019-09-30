«Ничего плохого»: родные оправдали отца сестер Хачатурян

Племянник Михаила Хачатуряна прокомментировал обнародованную СМИ видеозапись, на которой он отчитывает дочерей за съеденные конфеты.

По словам Арсена Хачатуряна, его дядя сорвался из-за беспорядка, устроенного Марией, Ангелиной и Крестиной. Он ответил, что Михаил любил порядок.

«А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой», — сказал он «Вестям.ру».

Племянник Хачатуряна отметил, что не увидел ничего плохого на записи, напротив, она лишний раз продемонстрировала, что дочери не слушались отца и плохо себя вели.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала видео из телефона Хачатуряна. На записи он отчитывает дочерей за съеденные конфеты, называет их тварями и уродами и пинает ногой одну из девочек.