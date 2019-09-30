«Не увидел ничего плохого»: племянник Хачатуряна оправдал его действия на видео

Родственники убитого дочерьми Михаила Хачатуряна продолжают защищать его честь, оправдывая унижения и оскорбления, которые он направлял в адрес девочек. Племянник покойного Арсен прокомментировал видео, ранее появившееся в Сети, на котором отец ругает дочек за большое количество съеденных конфет.

По словам родственника, Хачатурян отчитывал девочек за "срач", который они организовали и не убрали. Арсен отметил, что Михаил любил порядок, потому дочки могли догадаться о предстоящем наказании.

"А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой", — оправдал действия Хачатуряна племянник.

Родственник утверждает, что опубликованное видео еще раз подтверждает плохое поведение девочек, которые не слушались и вели себя не так, как подобает. По словам Арсена, он не увидел ничего плохого. При этом племянник раскритиковал следствие, которое не соблюдает тайну и публикует подобные материалы.

Это уже не первый случай, когда родственники Хачатуряна пытаются оправдать его поведение. В студии "Прямого эфира" родные сестры Михаила рассказали, что девочки устраивали в квартире пьянки и оргии, когда их отец уезжал.

Тем не менее, факты домогательств Хачатуряна к дочерям подтвердило следствие. Девочки неоднократно заявляли в суде, что отец совершал по отношению к ним сексуальное насилие, оскорблял и унижал.