Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора

Суд назначил психологическую экспертизу Максаковой

Результаты экспертизы психического состояния певицы должны быть предоставлены суду до 13 ноября.

Максакова подарила квартиру Халаеву после свадьбы. Элитное жильё расположено на Краснопресненской набережной. Через неделю он продал недвижимость за 95 млн рублей, передаёт ТАСС.