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Суд Москвы назначил психологическую экспертизу Марии Максаковой в рамках квартирного спора 

ТАСС 35 минут назад
Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора
Фото: globallookpress.com
Пресненский суд Москвы в понедельник назначил психолого-психиатрическую экспертизу в рамках двух объединенных гражданских исков вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой из-за квартирного спора с мужем Далхатом Халаевым и нынешним владельцем оспариваемой столичной квартиры. Как сообщили ТАСС в суде, результаты экспертизы психического состояния Максаковой должны быть предоставлены суду до следующего заседания — 13 ноября.
"Суд назначил Максаковой-Игенбергс психолого-психиатрическую экспертизу, которой судом поставлен вопрос об оценке состояния истца в момент выдачи доверенности для совершения сделки с квартирой. Следующее судебное заседание назначено на 13 ноября", — сказал собеседник агентства.
В исковых требованиях Максакова просит признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной в Москве, признать недействительной доверенность, выданную ее адвокату Магомеду Евлоеву, который занимался оформлением оспариваемой в суде недвижимости "в связи с ее подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки" и вернуть ей жилое помещение. Ответчиками по искам выступили Далхат Халаев (брак между Максаковой и Халаевым был заключен 12 июля 2018 года) и владелец оспариваемой квартиры Мурат Мержоев.
Ранее суд объединил эти иски в одно производство и отказал в просьбе представителя Максаковой провести судебное заседание в закрытом режиме "из-за тайны семейной жизни, брачно-семейных отношений и повышенного внимания к истице".
В ходе судебных слушаний представитель вдовы Вороненкова настаивает на незаконности сделки с недвижимым имуществом. Представители Мержоева, в свою очередь, заявили о подложности доказательств. Ранее Пресненский суд принял отказ Максаковой от одного из трех исков, поданных ею из-за квартирного спора. Рассмотрение дела тогда прошло в закрытом режиме без присутствия истицы и ответчиков.
Это не первый иск певицы, связанный с квартирным вопросом. Так, Преображенский суд Москвы 21 декабря 2018 года отклонил еще один иск Максаковой, которая оспаривала у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую столичную квартиру.
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Происшествия , Мурат Мержоев , Денис Вороненков , Магомед Евлоев , Далхат Халаев , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , Москва
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