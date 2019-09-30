Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелец затонувшего в Атлантике судна сообщил о смерти члена экипажа 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Найдено тело члена экипажа с затонувшего Bourbon Rhode
Фото: Reuters
Один из членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане, погиб, поиски еще десяти моряков продолжаются, сообщила французская компания-судовладелец.
Ранее сообщалось, что судно Bourbon Rhode затонуло 26 сентября во время шторма. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины. Позже стало известно, что трое членов экипажа спасены, двое из них украинцы.
"Тело пропавшего моряка было обнаружено одним из самолетов, участвующих в поисковой операции, а затем поднято на борт одного из пришедших на помощь пяти кораблей", — говорится в заявлении группы Bourbon.
Отмечается, что поиски пропавших без вести моряков продолжаются.
По данным портала Marin, экипаж судна состоял из 14 человек. Таким образом, пропавшими без вести остаются десять человек.
В жилом доме по батареям пустили электричество
Последние новости
Билан вновь оконфузился в Самаре Билан вновь оконфузился в Самаре Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками Доллару вынесли приговор к 2020 году Доллару вынесли приговор к 2020 году
Происшествия , Катастрофы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора
Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Друг назвал причину смерти Турчинского
Друг назвал причину смерти Турчинского
Мужчина упал под поезд в метро и выжил
Мужчина упал под поезд в метро и выжил1
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн5
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Россиянам пообещали аномальный октябрь
02:55
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Погода Общество
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
01:12
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
Шоу-бизнес
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение