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Мужчина выжил после падения на пути на станции метро «Тверская» в Москве 

ТАСС 1 час назад
Мужчина упал под поезд в метро и выжил
Фото: РИА Новости
Мужчина, упавший на пути на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, выжил. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Около 18:48 на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена гость столицы упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. В настоящее время потерпевший передан медикам для госпитализации", — сообщили в полиции.
В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.
Ранее движение было остановлено от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии метро в Москве из-за падения пассажира на пути. Позже стало известно, что движение поездов возобновлено и вводится в график.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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