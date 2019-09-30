Пожар на плавбазе «Пётр Житников» ликвидирован

Пожар на плавучей базе «Пётр Житников» ликвидирован, 1 октября судно планируется отправить во Владивосток

«Завершили ликвидацию пожара… Помещения выгорели почти на 100%, в некоторых зонах остаточная повышенная температура после пожара», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Росморречфлота.

Отмечается, что при переходе во Владивосток плавбазу будет сопровождать траулер «Чемпион».

Ранее на складе плавбазы «Пётр Житников» произошёл хлопок, после которого началось возгорание склада.