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Пожар на плавбазе «Пётр Житников» ликвидирован 

RT на русском 1 час назад
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» ликвидирован
Фото: РИА Новости
Пожар на плавучей базе «Пётр Житников» ликвидирован, 1 октября судно планируется отправить во Владивосток.
«Завершили ликвидацию пожара… Помещения выгорели почти на 100%, в некоторых зонах остаточная повышенная температура после пожара», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Росморречфлота.
Отмечается, что при переходе во Владивосток плавбазу будет сопровождать траулер «Чемпион».
Ранее на складе плавбазы «Пётр Житников» произошёл хлопок, после которого началось возгорание склада.
26 сентября в МЧС сообщили о ликвидации открытого огня на плавбазе.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Владивосток
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