В доме с током в батареях выявили проблемы с проводкой

В воронежском доме, где батареи били током, обнаружили проблемы с проводкой

Воронежская управляющая компания "Мастер", обслуживающая многоэтажный дом, где били током батареи, заявила о проблемах с проводкой в ряде квартир.

В воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 по улице Хользунова были эвакуированы после того, как прибывшие на вызов специалисты управления по делам ГО и ЧС установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцов разместили в пункте временного обогрева, но во второй половине дня разрешили вернуться в квартиры.

Чтобы установить причину случившегося и разомкнуть электрическую цепь, было принято решение срезать батарею в квартире №80. Вечером электроснабжение дома было полностью восстановлено, однако, как отмечала мэрия, факт несанкционированного подключения отследить не удалось.

"Тщательная проверка работоспособности общедомовой системы электроснабжения нарушений в эксплуатации не выявила. Проблемы с проводкой были выявлены в нескольких жилых помещениях: в квартире, где произошел пожар, и той, что располагается этажом ниже, из-за залития после тушения огня", — сообщил в понедельник журналистам директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов.

По его словам, специалисты обнаружили отсутствие заземления некоторых электроприборов.

"Так, в одном из жилых помещений, при включенном холодильнике, оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях", — сказал Фурсов.

Он добавил, что в третьем и четвертом подъездах дома в понедельник начали полностью менять электропроводку