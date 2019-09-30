Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал ФСБ победил в «затрагивающем честь судей» споре 

Lenta.ru 2 часа назад
Генерал ФСБ победил в «затрагивающем честь судей» споре
Фото: Золотая рыбка / YouTube
Верховный суд перенес из Мосгорсуда в Московский областной суд апелляционное заседание по делу юриста Кантемира Карамзина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Этого добивался начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев, ранее в сентябре написавший в прокуратуру письмо о возможном содействии Карамзину столичных судей, в результате которого юрист вскоре может быть освобожден.
Несмотря на позицию защиты, которая предлагала перенести заседание в апелляционную инстанцию в Санкт-Петербург, Верховный суд счел возможным перенос именно в Мособлсуд.
Как отмечало издание в материале от 28 сентября, основная часть слушания, на котором было оглашено письмо Дорофеева, проводилась в закрытом режиме, поскольку, по мнению судьи Верховного суда Олега Зателепина, в процессе «может быть затронута честь судей».
В послании начальника московского УФСБ говорится о наличии у спецслужбы информации о возможном содействии столичных судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают Карамзина, арестованного по обвинению в покушении на мошенничество. «Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда», — писал Дорофеев. Свою позицию генерал мотивировал тем, что юрист, по данным ФСБ, успешно отсудил у писателя Олега Блоцкого 200 тысяч долларов по подложному договору о беспроцентном займе, изготовленном на основе настоящего, по которому Блоцкий вернул все деньги.
Карамзин и его защита отрицают обвинения; они полагают, что Дорофеев понимает, что в Мосгорсуде дело против юриста развалится. По их словам, дело по заявлению писателя Блоцкого используется для давления на юриста в бизнес-конфликте вокруг «Первого домостроительного комбината», с бывшим гендиректором которого связан один из клиентов Карамзина, канадский инвестор Марк Ричардс. Также издание напоминает о видеообращении юриста к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил защиты от незаконного преследования и обвинил генерала Дорофеева в своем аресте.
Кантемир Карамзин содержится под арестом с апреля текущего года в СИЗО Сергиева Посада. Находясь под стражей, мужчина потерял один глаз, также у него обострился сахарный диабет. В СМИ его дело называют возможным повторением дела аудитора Сергея Магнитского.
В жилом доме по батареям пустили электричество
Последние новости
Генерал ФСБ победил в «затрагивающем честь судей» споре Генерал ФСБ победил в «затрагивающем честь судей» споре Саудовская Аравия объявила о восстановлении нефтедобычи после атаки дронов Саудовская Аравия объявила о восстановлении нефтедобычи после атаки дронов Анонсирована решающая стадия войны воров в законе Анонсирована решающая стадия войны воров в законе
Комментарии
Происшествия , Григорий Березкин , Сергей Магнитский , Алексей Дорофеев , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россияне назвали критерий бедности
Пока вы не уснули: россияне назвали критерий бедности
У космонавта на МКС увеличилась голова
У космонавта на МКС увеличилась голова1
Человек упал под поезд в столичном метро
Человек упал под поезд в столичном метро9
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию26
Больше не секрет? Разговоры Путина и Трампа могут опубликовать
Больше не секрет? Разговоры Путина и Трампа могут опубликовать2
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
03:58
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение