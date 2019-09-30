Россиянин подавился салом в темноте и умер

56-летний москвич умер, подавившись салом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мужчина проживал на Профсоюзной улице с сыном и его девушкой. В момент трагедии они находились в соседней комнате.

Сообщается, что мужчина сел ужинать в своей комнате, включив телевизор. Отмечается, что в комнате не было света из-за перегоревшей лампочки. Мужчина съел большой кусок сала, и тот застрял у него в горле. Родственники пришли на помощь, когда услышали хрипы.

До приезда медиков сын и его девушка пытались освободить дыхательные пути мужчины согласно инструкции оператора скорой помощи, однако самостоятельно вытащить сало из горла им не удалось.

Когда пищу извлекли, пострадавший был уже мертв.