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Россиянин подавился салом в темноте и умер 

Рамблер 28 минут назад
Россиянин подавился салом в темноте и умер
Фото: РИА Новости
56-летний москвич умер, подавившись салом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Мужчина проживал на Профсоюзной улице с сыном и его девушкой. В момент трагедии они находились в соседней комнате.
Сообщается, что мужчина сел ужинать в своей комнате, включив телевизор. Отмечается, что в комнате не было света из-за перегоревшей лампочки. Мужчина съел большой кусок сала, и тот застрял у него в горле. Родственники пришли на помощь, когда услышали хрипы.
До приезда медиков сын и его девушка пытались освободить дыхательные пути мужчины согласно инструкции оператора скорой помощи, однако самостоятельно вытащить сало из горла им не удалось.
Когда пищу извлекли, пострадавший был уже мертв.
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