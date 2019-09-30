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Житель Калининграда обокрал квартиру и оставил в ней паспорт 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Калининградец оставил паспорт в ограбленной квартире
Фото: РИА Новости
Калининградские полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры, в которой он оставил свой гражданский паспорт, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Как отметили в ведомстве, в полицию с заявлением обратилась жительница города Светлого, которая сообщила, что квартиру ее знакомой обокрали. Полицейские выяснили, что хозяйка квартиры перед отъездом за границу оставила ключи своей подруге. В один из дней женщина пришла проверить квартиру и обнаружила, что в помещении отжат стеклопакет.
"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка изъяли следы обуви и следы пальцев рук, а также в ходе осмотра полицейскими был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации одного из местных жителей. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 20-летнего подозреваемого и доставили в дежурную часть", — сообщили в ведомстве.
Полицейские выяснили, что злоумышленник узнал об отсутствии хозяев в квартире, взломал окно, проник внутрь и похитил электроинструменты и золотую цепочку. Затем он стал приглашать в квартиру своих знакомых, где они распивали алкоголь. Как установили сотрудники полиции, похищенное подозреваемый успел продать, а деньги потратить.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД , Калининград , Калининградская Область
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