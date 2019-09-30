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Женщина нашла человеческую голову в оставленной соседкой коробке 

News.ru 1 час назад
Испанка нашла в коробке человеческую голову
Фото: РИА Новости
Гражданская гвардия Испании арестовала жительницу города Кастро-Урдьялес, которая оставила своей подруге на хранение коробку с человеческой головой внутри.
Задержанная объяснила своей соседке, что вскоре к ней придут с обысками, и она не хочет, чтобы правоохранители увидели секс-игрушки, хранящиеся в коробке, сообщает Diario Sur. Та несколько дней не заглядывала внутрь, но её стал смущать ужасный запах. Она раскрыла коробку и обнаружила в ней мужскую голову. От увиденного женщине стало настолько плохо, что ей пришлось обратиться за врачебной помощью.
Арест 61-летней Кармен Кадис может быть связан с исчезновением её 67-летнего партнёра. Мужчина пропал в феврале, и, возможно, найденная голова принадлежит ему. В связи с этим проводится экспертиза.
Ранее News.ru сообщал, что религиозный житель США обезглавил свою жену на глазах трёхлетней дочери за отказ покаяться перед богом.
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Происшествия , Испания , Кастро-Урдьялес
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