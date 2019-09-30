В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Изнасилование осужденного обернулось массовой дракой в российской колонии

По данным ведомства, в результате драки более десяти осужденных получили травмы различной степени тяжести. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 («Халатность»). Подозреваемыми по нему проходят сотрудники ИК-9, допустившие преступление против осужденного и массовую драку.

26 сентября стало известно, что двоих осужденных в ИК-9 заподозрили в избиении и изнасиловании сокамерника. Дело против мужчин было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц») УК РФ. По данным следствия, преступление было совершено днем 22 сентября.