Испанка получила пожизненный срок за убийство ребенка

В Испании женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство ребенка

Испанский суд приговорил Ану Хулию Кесаду к пожизненному заключению с правом обжалования приговора минимум через 25 лет за убийство восьмилетнего ребенка своего жениха, говорится в постановлении суда Альмерии.

Кесада стала первой женщиной в Испании , к которой применено это максимальное наказание в стране, введенное в 2015 году.

Женщина также приговорена за нанесение морального ущерба отцу к трем годам заключения, за нанесение морального ущерба матери — к двум годам и девяти месяцам, за преступления против неприкосновенности личности отца — к году и шести месяцам и за преступление против неприкосновенности личности матери — к году тюрьмы.

Кроме того, она должна выплатить каждому из родителей по 250 тысяч евро. Ей запрещено приближаться к ним ближе, чем на 500 метров в течение 30 лет. Приговоренная также должна выплатить государству более 200 тысяч евро — в такую сумму обошелся поиск тела ребенка, который продолжался 11 дней.

Дело рассматривал суд присяжных. 19 сентября он признал женщину виновной в преднамеренном убийстве ребенка.

Восьмилетний Габриэль пропал 27 февраля 2018 года в поселке Ортичуэлас, где живет менее 100 человек, когда вышел из дома бабушки, чтобы пройти буквально сотню метров до дома кузенов. Пропажа ребенка в столь спокойном месте сперва не стала причиной подозрений в том, что он мог стать жертвой преступления. Основной версией считалось то, что он сам ушел и потерялся. Были организованы поиски, в которых, помимо сотрудников правоохранительных органов , участвовали сотни добровольцев. Однако после того, как полиция обнаружила рубашку ребенка, подброшенную Аной Хулией, за женщиной была установлена слежка. Ее задержали 11 марта 2018 года, когда она пыталась перевезти труп в машине — до этого тело мальчика находилось на ферме, где он был убит.

На слушаниях женщина утверждала, что смерть наступила случайно. Между ней и ребенком произошел спор, и она закрыла мальчику рот, что привело к удушению. Адвокаты просили признать ее виновной в убийстве по неосторожности.