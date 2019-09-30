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«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян 

Рамблер + ещё 6 54 минуты назад
В Сети появилась видеозапись из телефона Михаила Хачатуряна, убитого дочерями Крестиной, Ангелиной и Марией в июле 2018 года.
На записи, опубликованной Telegram-каналом Baza, Михаил Хачатурян отчитывает девочек за съеденные конфеты, называет их тварями и уродами, а затем со всей силой пинает младшую дочь ногой.
Крестина, Ангелина и Мария стоят с заплаканными лицами и боятся даже посмотреть на отца.
Как пишет издание, в телефоне убитого Михаила Хачатуряна оказались не только видеозаписи наказаний дочерей, но и переписка с их подругами, в которой он в том числе рассылал им картинки порнографического содержания.
Ранее была опубликована переписка Хачатуряна с дочерью Ангелиной, в которой он угрожал ей из-за того, что он несколько раз не смог до нее дозвониться.
Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Хачатурян
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