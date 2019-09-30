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На Урале бортпроводника заподозрили в краже 25 тысяч рублей у пассажира 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Бортпроводник обокрал пассажира во время рейса
Фото: РИА Новости
Бортпроводник из Тюмени подозревается в краже 25 тысяч рублей у пассажира на борту самолета, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
Ведомство уточняет, что в субботу к транспортным полицейским в аэропорту Ханты-Мансийска обратился пассажир рейса Нижневартовск — Ханты-Мансийск — Тюмень. Он объяснил, что после посадки в самолет передал свой рюкзак бортпроводнику, чтобы тот поместил сумку в хвостовую часть салона, так как она не поместилась на багажной полке. Мужчина также отметил, что когда самолет прибыл в Ханты-Мансийск, он не нашел 25 тысяч рублей в рюкзаке.
Проверив информацию пассажира, транспортные полицейские опросили свидетелей и выяснили, кто может быть причастен к краже.
"Им оказался 28-летний житель Тюмени — бортпроводник авиакомпании, осуществлявшей перевозку. Злоумышленник был задержан в гостинице, где отдыхал после рейса. В ходе проведения личного досмотра похищенные деньги были обнаружены и изъяты", — говорится в сообщении.
Бортпроводник, подозреваемый в краже, пояснил, что действительно находился на указанном рейсе в составе экипажа, подчеркнули в ведомстве.
"Перед вылетом самолета видел, как его коллега отнес рюкзак пассажира в хвостовую часть салона и ушел. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник быстро проверил содержимое рюкзака и похитил 25 тысяч рублей", — сообщает управление.
По информации транспортной полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
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Происшествия , МВД , Нижневартовск , Тюмень , Ханты-Мансийск
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