Бортпроводник обокрал пассажира во время рейса

Бортпроводник из Тюмени украл у пассажира 25 тысяч рублей из рюкзака, сообщает РИА «Новости».

28 сентября в транспортную полицию в аэропорту Ханты-Мансийска обратился пассажир, заявив, что недосчитался 25 тысяч рублей после прилета из Нижневартовска.

Он рассказал, что отдал рюкзак, в котором находились деньги, бортпроводнику и попросил поместить его в хвостовую часть салона, поскольку он не поместился на багажной полке.

Когда самолет приземлился в Ханты-Мансийске, мужчина обнаружил пропажу 25 тысяч рублей.

Полиция вскоре вышла на след подозреваемого: им оказался 28-летний бортпроводник, работавший на этом рейсе. Он был задержан в гостинице.

Выяснилось, что он совершил кражу после того, как его коллега принес рюкзак в хвост самолета.

Украденные деньги были обнаружены, изъяты и переданы законному владельцу.

В отношении бортпроводника возбуждено уголовное дело за кражу.