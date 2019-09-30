Бортпроводник обокрал пассажира во время рейса 

28 сентября в транспортную полицию в аэропорту Ханты-Мансийска обратился пассажир, заявив, что недосчитался 25 тысяч рублей после прилета из Нижневартовска.
Он рассказал, что отдал рюкзак, в котором находились деньги, бортпроводнику и попросил поместить его в хвостовую часть салона, поскольку он не поместился на багажной полке.
Когда самолет приземлился в Ханты-Мансийске, мужчина обнаружил пропажу 25 тысяч рублей.
Полиция вскоре вышла на след подозреваемого: им оказался 28-летний бортпроводник, работавший на этом рейсе. Он был задержан в гостинице.
Выяснилось, что он совершил кражу после того, как его коллега принес рюкзак в хвост самолета.
Украденные деньги были обнаружены, изъяты и переданы законному владельцу.
В отношении бортпроводника возбуждено уголовное дело за кражу.