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Бортпроводник обокрал пассажира во время рейса 

Рамблер + ещё 4 31 минуту назад
Бортпроводник обокрал пассажира во время рейса
Фото: РИА Новости
Бортпроводник из Тюмени украл у пассажира 25 тысяч рублей из рюкзака, сообщает РИА «Новости».
28 сентября в транспортную полицию в аэропорту Ханты-Мансийска обратился пассажир, заявив, что недосчитался 25 тысяч рублей после прилета из Нижневартовска.
Он рассказал, что отдал рюкзак, в котором находились деньги, бортпроводнику и попросил поместить его в хвостовую часть салона, поскольку он не поместился на багажной полке.
Когда самолет приземлился в Ханты-Мансийске, мужчина обнаружил пропажу 25 тысяч рублей.
Полиция вскоре вышла на след подозреваемого: им оказался 28-летний бортпроводник, работавший на этом рейсе. Он был задержан в гостинице.
Выяснилось, что он совершил кражу после того, как его коллега принес рюкзак в хвост самолета.
Украденные деньги были обнаружены, изъяты и переданы законному владельцу.
В отношении бортпроводника возбуждено уголовное дело за кражу.
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Происшествия , РИА Новости , Тюмень , Ханты-Мансийск
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