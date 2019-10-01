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Электричка насмерть сбила пешехода на Белорусском направлении МЖД 

Вечерняя Москва + ещё 6 1 час назад
В Подмосковье электричка сбила насмерть пассажира
Фото: РИА Новости
Электричка насмерть сбила пешехода на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) в области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
— На перегоне между станциями Можайск и Бородино Белорусского направления МЖД электропоездом Москва — Бородино смертельно травмирован мужчина, — уточнили сотрудники правоохранительных органов.
Согласно предварительной информации, пешеход переходил пути в неустановленном месте. В данный момент на месте работают сотрудники транспортной полиции.
Детали происшествия и личность погибшего устанавливаются, пишет агентство городских новостей «Москва».
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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