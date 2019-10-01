В Подмосковье электричка сбила насмерть пассажира

Электричка насмерть сбила пешехода на Белорусском направлении МЖД

Электричка насмерть сбила пешехода на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) в области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

— На перегоне между станциями Можайск и Бородино Белорусского направления МЖД электропоездом Москва — Бородино смертельно травмирован мужчина, — уточнили сотрудники правоохранительных органов.

Согласно предварительной информации, пешеход переходил пути в неустановленном месте. В данный момент на месте работают сотрудники транспортной полиции.

Детали происшествия и личность погибшего устанавливаются, пишет агентство городских новостей «Москва».