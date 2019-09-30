Павел Устинов рассказал подробности своего задержания в Москве

По словам актёра, в тот день он не знал об акции оппозиции и хотел встретиться у метро с другом.

В автозаке после задержания его посадили в общую клетку со всеми остальными. Потом его попросили на выход и потребовали паспорт. После этого один из сотрудников правоохранительных органов сказал Устинову, что тот вывихнул росгвардейцу плечо. Об этом пишет РБК.