Оперативники проверяют информацию об изнасиловании женщины и ее ребенка рабочим в столичной квартире

Столичные оперативники проверяют информацию об изнасиловании женщины и ее сына, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

По словам собеседника агентства, 29 сентября правоохранителям поступило сообщение об изнасиловании в квартире в Мещанском районе Москвы.

«К прибывшим оперативникам обратилась 48-летняя домохозяйка. Она сообщила, что ее и семилетнего сына изнасиловал уроженец Белоруссии, проводивший косметический ремонт в их квартире и временно проживавший вместе с ними. С письменным заявлением об изнасиловании женщина не обращалась», — сказал источник.

Он добавил, что личность рабочего установили, это 48-летний официально не работающий уроженец Гомеля. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.