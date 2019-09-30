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Арестованы напавшие на российских пограничников браконьеры из КНДР 

News.ru + ещё 8 47 минут назад
Арестованы напавшие на пограничников браконьеры из КНДР
Фото: Roman Denisov/Russian Look
Председатель городского суда Находки Николай Гаенко сообщил, что все шестеро браконьеров из Северной Кореи, ранившие троих российских пограничников, заключены под арест.
Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — цитирует Гаенко РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, северокорейские браконьеры оказали ожесточённое сопротивление пытавшимся их задержать российским пограничникам, потому что боялись уголовного преследования в КНДР. Об этом рассказал начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов. По его словам, северокорейские моряки понимали, что им грозит конфискация плавсредства. Так как судно является собственностью государства, в КНДР им грозила уголовная ответственность за утрату имущества.
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Происшествия , Криминал , Владимир Краснов , ФСБ , РИА Новости , КНДР , Находка
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