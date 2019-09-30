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Мужчина умер во время просмотра порнофильма 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина умер во время просмотра порнофильма
Фото: The Sun
60-летний британец умер в Италии во время просмотра порнофильма. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина путешествовал по стране на велосипеде. В одном из районов Венеции он зашел в секс-шоп и заплатил пять евро (примерно 350 рублей) за просмотр порнофильма в отдельной комнате.
Сотрудники магазина рассказали, что за эти деньги можно арендовать небольшую комнату на 15 минут. Пока в помещении находится человек, лампочка над дверью горит красным.
Работники забеспокоились, когда мужчина не появился спустя полчаса. Они открыли дверь и обнаружили, что посетитель лежит на полу без сознания. Сотрудники вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть британца на месте. Местная полиция ведет расследование случившегося.
В начале сентября сообщалось, что начинающий порноактер скончался после проб в фильм для взрослых, прошедших на роскошной вилле в Испании. После кастинга режиссеры обнаружили его тело на дне бассейна. Полицейские предполагают, что молодой человек утонул из-за сердечного приступа во время купания.
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Происшествия , Венеция , Италия
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