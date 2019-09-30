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ФБР начало искать компромат на сына королевы Британии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 25 минут назад
ФБР ищет компромат на сына королевы Британии
Фото: Reuters
ФБР расширило расследование против американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна и может в результате получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю.
Американские следователи хотят выявить больше жертв Эпштейна. Ожидается, что в ближайшие пару месяцев будут проводиться допросы предполагаемых жертв, пишет Times.
Источник издания в минюсте США сообщил, что «расследование сосредоточено на нескольких потенциальных жертвах в надежде, что они могут предоставить более подробную информацию о принце Эндрю и его связи с делом Эпштейна».
Напомним, Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, он в 2002–2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию.
В августе Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере.
В 2015 году в связи с более ранним делом Эпштейна также был подан иск против среднего сына британской королевы принца Эндрю, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
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Происшествия , Криминал , ФБР , Министерство юстиции США , Газета The Times
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