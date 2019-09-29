Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Чили произошло землетрясение 

News.ru + ещё 4 54 минуты назад
У берегов Чили произошло землетрясение
Фото: Agenciauno/Xinhua/Global Look Press
Землетрясение магнитудой 6,8 было зарегистрировано 29 сентября у берегов Чили специалистами Геологической службы США.
Очаг залегал на глубине около 16 километров, а эпицентр землетрясения находился в 66 километрах от города Конститусьон с населением свыше 40 тысяч человек.
Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в южной части Филиппин неподалёку от острова Минданао. Эпицентр подземных толчков находился в 210 километрах от города Давао, в котором живут более полутора миллионов человек. Данных о пострадавших не поступало.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
News.ru: последние новости
По батареям многоэтажки в Воронеже пустили ток По батареям многоэтажки в Воронеже пустили ток Имплант «съел» грудь девушки в Волгограде Имплант «съел» грудь девушки в Волгограде Жители испанского острова Тенерифе полностью лишились света Жители испанского острова Тенерифе полностью лишились света
Происшествия , Катастрофы , США , Чили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила в Черное море корабли и катера
Украина направила в Черное море корабли и катера233
Быстрее «Циркона»: Токио нацелит на РФ новые ракеты
Быстрее «Циркона»: Токио нацелит на РФ новые ракеты921
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник22
СМИ назвали причину катастроф 737 Max
СМИ назвали причину катастроф 737 Max56
Кремль планирует отставку иркутского губернатора
Кремль планирует отставку иркутского губернатора1
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение