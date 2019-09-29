Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Имплант «съел» грудь девушки в Волгограде 

News.ru 1 час назад
Имплант «съел» грудь россиянки
Фото: globallookpress.com
Жительница Волгограда Екатерина В. серьёзно пострадала от действий «специалистов» местной клиники «Эстетическая хирургия». После операции по увеличению груди девушка лишилась правой молочной железы.
Медицинскую процедуру Екатерина перенесла в 2016 году. После вмешательства в правой молочной железе начала скапливаться жидкость. Врачи «Эстетической хирургии» заявили, что боли, которые испытывает пациентка, абсолютно нормальны.
Позднее они поняли, что что-то не так, и посадили девушку на диету без воды. Кроме того, на каждом осмотре ей с усилием выдавливали жидкость из разреза под грудью, сделанного ещё в момент первой операции.
Диета никаких результатов не дала — состояние Екатерины продолжало ухудшаться. Тогда в «Эстетической хирургии» начали проводить курс гормональных уколов в грудь. Инъекции сожгли мышцы и жир.
Спустя год после операции волгоградка снова оказалась под ножом хирурга. Специалисты «Железнодорожной больницы» города установили, что причиной всех осложнений стал повреждённый во время первой процедуры имплант.
На сегодняшний день девушка до сих пор восстанавливается после работы сотрудников «Эстетической хирургии». Стоимость первой операции составила 171 тысячу рублей, возвращения которых Екатерина решила добиваться через суд.
«Эстетическая хирургия» только через суд признала, что услуга девушке была оказана некачественно. Спустя год после операции ей вернули 89 тысяч рублей.
Клиника и сейчас оказывает услуги женщинам, передаёт «Блокнот Волгограда».
Ранее News.ru писал, что деятельность скандально известного пластического хирурга Емельяна Брауде изучит полиция. Информацию об этом озвучили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
News.ru: последние новости
По батареям многоэтажки в Воронеже пустили ток По батареям многоэтажки в Воронеже пустили ток Авиакомпании отменяют рейсы в Японию из-за тайфуна Авиакомпании отменяют рейсы в Японию из-за тайфуна Писательница назвала «антиукраинской гнидой» говорящего по-русски таксиста Писательница назвала «антиукраинской гнидой» говорящего по-русски таксиста
Комментарии1
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому254
Названа причина катастроф 737 Max
Названа причина катастроф 737 Max
Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев
Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев4
Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ
Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ7
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса95
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть