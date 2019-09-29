Имплант «съел» грудь россиянки

Имплант «съел» грудь девушки в Волгограде

Жительница Волгограда Екатерина В. серьёзно пострадала от действий «специалистов» местной клиники «Эстетическая хирургия». После операции по увеличению груди девушка лишилась правой молочной железы.

Медицинскую процедуру Екатерина перенесла в 2016 году. После вмешательства в правой молочной железе начала скапливаться жидкость. Врачи «Эстетической хирургии» заявили, что боли, которые испытывает пациентка, абсолютно нормальны.

Позднее они поняли, что что-то не так, и посадили девушку на диету без воды. Кроме того, на каждом осмотре ей с усилием выдавливали жидкость из разреза под грудью, сделанного ещё в момент первой операции.

Диета никаких результатов не дала — состояние Екатерины продолжало ухудшаться. Тогда в «Эстетической хирургии» начали проводить курс гормональных уколов в грудь. Инъекции сожгли мышцы и жир.

Спустя год после операции волгоградка снова оказалась под ножом хирурга. Специалисты «Железнодорожной больницы» города установили, что причиной всех осложнений стал повреждённый во время первой процедуры имплант.

На сегодняшний день девушка до сих пор восстанавливается после работы сотрудников «Эстетической хирургии». Стоимость первой операции составила 171 тысячу рублей, возвращения которых Екатерина решила добиваться через суд.

«Эстетическая хирургия» только через суд признала, что услуга девушке была оказана некачественно. Спустя год после операции ей вернули 89 тысяч рублей.

Клиника и сейчас оказывает услуги женщинам, передаёт «Блокнот Волгограда».