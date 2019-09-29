Тенерифе полностью остался без света

На острове Тенерифе отключили свет из-за нарушения энергоснабжения

Нарушение энергоснабжения привело в воскресенье к отключению света на всем испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщили в Twitter местные власти.

"Повсеместная электрическая неисправность на всем острове", — отмечается в сообщении. "После отключения света на острове мы задействуем сотрудников местной полиции для облегчения движения в Санта-Крус при отсутствии светофоров. Мы просим об осторожности и призываем к спокойствию", — говорится в публикации властей.

Как уточнили в Twitter мэр Санта-Крус-де-Тенерифе Партисиа Эрнандес, компания Endesa "пытается восстановить свет на острове".

"Нас информируют о том, что им потребуется около шести часов", — уточнила градоначальник.

Причины случившегося пока не называются.