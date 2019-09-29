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На острове Тенерифе отключили свет из-за нарушения энергоснабжения 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Тенерифе полностью остался без света
Фото: globallookpress.com
Нарушение энергоснабжения привело в воскресенье к отключению света на всем испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщили в Twitter местные власти.
"Повсеместная электрическая неисправность на всем острове", — отмечается в сообщении. "После отключения света на острове мы задействуем сотрудников местной полиции для облегчения движения в Санта-Крус при отсутствии светофоров. Мы просим об осторожности и призываем к спокойствию", — говорится в публикации властей.
Как уточнили в Twitter мэр Санта-Крус-де-Тенерифе Партисиа Эрнандес, компания Endesa "пытается восстановить свет на острове".
"Нас информируют о том, что им потребуется около шести часов", — уточнила градоначальник.
Причины случившегося пока не называются.
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Происшествия , Тенерифе
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